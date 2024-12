All’Azienda Moscati l’evento formativo organizzato dalla Neurochirurgia con specialisti di diverse discipline

I tumori che interessano il corpo vertebrale con invasione del canale spinale richiedono un approccio diagnostico-terapeutico multidisciplinare, con competenze specifiche per una valutazione e un trattamento più efficaci.

Per approfondire l’argomento e discutere delle più recenti evidenze in letteratura, l’Unità operativa di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha organizzato un interessante evento formativo.

Domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 9, professionisti di diverse discipline si ritroveranno nell’aula magna della Città ospedaliera (primo piano, settore B) per confrontarsi sui tumori vertebrali extradurali. Ad aprire i lavori saranno il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Direttore amministrativo, Chiara Di Biase, il Presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto.

L’evento, che vede come responsabili scientifici il Direttore dell’Unità operativa di Neurochirurgia, Armando Rapanà e il neurochirurgo Pasquale Donnarumma, è stato strutturato in tre sessioni, durante le quali si analizzerà la fase diagnostica dei tumori vertebrali, con interventi dei diversi specialisti in neurologia e neuroradiologia, per poi passare al trattamento combinato oncologico, ematologico, radioterapico e neurochirurgico. Nella terza parte è previsto un approfondimento sulla terapia del dolore e sui principi di terapia fisica e riabilitazione. In ogni sessione sono programmati anche interventi di infermieri di reparto e sala operatoria che, attraverso la discussione di casi clinici, condurranno il dibattito sul quotidiano, sul vissuto dei pazienti e sulle loro problematiche assistenziali.