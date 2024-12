Il Teatro Cilea è lieto di annunciare un evento imperdibile: per la prima volta il celebre attore e imitatore comico napoletano Vincenzo De Lucia porterà in scena il suo acclamato spettacolo “La Signora della Tv – Nuova edizione” nel teatro vomerese. Dopo il grande successo teatrale e delle sue apparizioni televisive in programmi di punta come “Made in Sud”, “Stasera tutto è possibile” e “Tale e Quale Show”, De Lucia torna a far ridere il pubblico in un’esperienza teatrale unica.

“La Signora della Tv” è un inno alla leggerezza e un tributo al mondo del varietà, un genere che ha segnato la storia della televisione italiana. Lo spettacolo, che ha già registrato il sold out in ogni replica durante la scorsa stagione, promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio attraverso una galleria di iconiche figure femminili del piccolo e grande schermo, tra cui Barbara d’Urso, Maria de Filippi e Mara Venier.

Accompagnato da un corpo di ballo composto da quattro talentuosi ballerini e performer, Vincenzo De Lucia regalerà momenti di pura allegria con gag improvvisate, costumi sfavillanti e un continuo dialogo con il pubblico. Le musiche e gli arrangiamenti, firmati dal maestro Claudio Romano, arricchiranno ulteriormente l’atmosfera festosa dello spettacolo.

Lo spettacolo è co-scritto dal talentuoso stand-up comedian Vincenzo Comunale, mentre le coreografie sono curate da Johannes Palmieri e Deborah Esposito. Il team creativo include anche Dora Maione per i costumi, Vincenzo Cucchiara per il trucco e Luigi Della Monica per il disegno luci. La videoscenografia, realizzata da Mariano Soria ed Emanuele Tammaro, completerà l’esperienza visiva, trasportando il pubblico in un universo di colori e allegria.