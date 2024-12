Evento promosso dall’APS “Con Ilario in volo” domenica 8 dicembre

Domenica 8 dicembre dalle ore 11:00 al tramonto l’APS “Con Ilario in volo”, l’associazione nata a seguito della morte del giovane Ilario Canale, con il Patrocinio morale del Comune di Pozzuoli e in sodalizio con Clean Clean Skateboard Academy e CD, Skate Project, organizzerà un contest di skateboard sul lungomare Sandro Pertini di Pozzuoli (campo di basket altezza ufficio postale).

Il lungomare di Pozzuoli è il luogo in cui Ilario ha cominciato a praticare skateboarding con gli amici Flavio Scotto, Luca De Martino ed Eleonora Santoro, cimentandosi in piccole acrobazie con la tavola che, nel tempo, sono diventate autentici trick.

L’evento sarà inaugurato dall’esibizione musicale dell’Ensemble di ottoni “amici di Ilario” del Liceo Margherita di Savoia di Napoli, diretta dal prof. Gaspare Valente, insegnante di tromba molto stimato da Ilario.

A seguire, il raduno di coloro che vogliano partecipare al momento free skate in cui ci saranno anche skaters esperti in ausilio di chi voglia sperimentare per la prima volta lo scivolamento su tavola.

Saranno messi a disposizione Kit di protezione all’occorrenza.

La musica continuerà nel corso dell’evento grazie a IZCO and Friends.

Il programma della giornata si articolerà nel modo seguente:

ORE 11:00 – Saluti istituzionali

ORE 11:15 – Esibizione dell’Esemble di ottoni “amici di Ilario” del Liceo Margherita di Savoia di Napoli ORE 11:45 – Free skate

ORE 14:00 – Game The Best Trick under 16

ORE 15.30 – Game The Best Trick over 16

ORE 16:30 – Game The Best Line

ORE 18:00 – Premiazioni e saluti conclusivi

I premi in palio saranno distribuiti ai primi tre classificati di ogni game, in particolare il vincitore di The Best Line riceverà una preziosa tavola da skate in legno d’acero canadese dipinta a mano dall’artista Inkiara in memoria di Ilario.

Gli altri premi saranno:

- 2 tavole da skate

- 2 jump graw

- 2 set di ruote

- 2 set di cuscinetti

- coppe primi posti

- medaglie argento e bronzo secondi e terzi posti