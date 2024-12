Il Presidente della Commissione 4.0 a margine del presidio: “90 dipendenti rischiano di perdere il lavoro”

“Siamo al fianco dei lavoratori Trasnova che questa mattina hanno manifestato contro una decisione che rischia di trasformarsi nell’ennesima tragedia sociale. Stellantis dal prossimo 31 dicembre non rinnoverà la commessa per la movimentazione delle auto, condannando 90 dipendenti a una prospettiva drammatica: perdere il proprio lavoro e mettere in pericolo il futuro delle loro famiglie. È intollerabile che una multinazionale come Stellantis, supportata in passato da fondi pubblici, proceda con scelte che ignorano completamente l’impatto sociale sul territorio. Da mesi sosteniamo i lavoratori e le rappresentanze sindacali portando avanti battaglie istituzionali con interrogazioni e mozioni in Consiglio Regionale per denunciare l’inerzia del Governo su questa crisi. Le parti sociali hanno chiesto l’apertura immediata di un tavolo di confronto con i Ministeri competenti, ma il silenzio del Governo è assordante e irresponsabile. Se non ci saranno risposte immediate, continueremo a fare pressione per impedire che si consumi l’ennesimo disastro occupazionale. Non c’è un minuto da perdere”. A dirlo è Gennaro Saiello consigliere regionale e presidente della Commissione 4.0 a margine del presidio dei lavoratori insieme al presidente del M5S Giuseppe Conte.