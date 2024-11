"Ora servono risorse dedicate"

Roma - In occasione dell’incontro di ieri tra i sindacati della sanità e il Ministro Schillaci, per discutere della prossima Legge di Bilancio, è stata anticipata una possibile svolta sulla problematica dell’indennità di specificità alle ostetriche. Attraverso il Capo di Gabinetto, Dott. Mattei, a margine del confronto, è emersa finalmente la possibilità di un emendamento specifico, riconoscendo la necessità di risolvere la delicata questione.

«Accogliamo con favore questa possibile apertura, che arriva dopo mesi di nostre dure battaglie. Con la manifestazione dello scorso 20 novembre abbiamo portato in piazza, a Roma, centinaia di ostetriche e non possiamo che essere fieri dell’eventuale raggiungimento di questo importante obiettivo». Esordisce così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, Sindacato Nazionale Infermieri.

«Apprezziamo l’impegno del Ministero, e naturalmente vigileremo per evitare che le promesse rimangano mere parole. Ora servono risorse dedicate, per implementare l’iniziativa, e quindi confidiamo che vengano stanziate il prima possibile. Abbiamo ribadito, direttamente al Ministro, la nostra richiesta di un ulteriore finanziamento di almeno 200 milioni di euro. Ovviamente ogni provvedimento di questo tipo dovrà essere corredato delle necessarie coperture economiche affinché non arrechi nocumento alle altre professionalità aventi titolo. Non vorremmo mai che eventuali misure fossero carenti deĺ necessario aumento delle risorse già previste nella bozza di legge di bilancio.», conclude De Palma.