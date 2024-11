Un viaggio tra istruzione e storia del Sud Italia

Il 28 novembre si presenta a Cerignola, presso l’I.I.S. G. Pavoncelli, il volume “La scuola e la Questione Meridionale nel primo secolo dell’Unità Nazionale (Vol. II)”, di Paolo Saggese. La pubblicazione, edita dal Terebinto Edizioni, esplora il rapporto tra istruzione e divario socio-economico, con particolare attenzione al Mezzogiorno d’Italia tra il 1861 e il 1961.

Un panel ricco di interventi autorevoli

L’evento sarà introdotto e moderato, rispettivamente, dai dirigenti scolastici Giuliana Colucci, e Maria Rosaria Albanese.