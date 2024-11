Il 3 dicembre ad Avellino, poesia e riflessione per la Giornata Internazionale della Disabilità con Giuseppe Iannuzzi e il suo messaggio di speranza

Non arrendersi mai, è l’appello che prova a lanciare Giuseppe Iannuzzi nella sua raccolta di versi “Tutto nasce dal mio Cuore: scritti, pensieri, poesie.

Il prossimo 3 Dicembre 2024 sarà presentato alle ore 17:30 al caffè equo e solidale Hope di Avellino in Via Episcopio 1 nell’ambito di un incontro organizzato dal M.I.D., Movimento Italiano Disabili, in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Avellino per il Mondo in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità.

Nonostante le sfide quotidiane legate alle sue disabilità e alle barriere che incontra. Giuseppe Iannuzzi non si è mai arreso e non smette di ricordarci la bellezza della vita.

A confrontarsi con l’autore il Giornalista Gianluca Amatucci il quale modererà l’incontro, al quale interverrà anche la dottoressa Alessia Ambrosino Psicologa Clinica dello Sportello d’Ascolto del M.I.D. “Dedicated Free Psicological Help Dedsk” e il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito.

Seguiranno in occasione delle festività natalizie anche altre iniziative in programma promosse e organizzate dal M.I.D.