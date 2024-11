La mancata potatura di queste essenze arboree solleva preoccupazioni significative per la sicurezza di cittadini e veicoli

Negli ultimi mesi, la città di Salerno ha visto un incremento della crescita vegetativa degli alberi e delle piante che costeggiano le strade e i parchi pubblici. Purtroppo, la mancata potatura di queste essenze arboree ha sollevato preoccupazioni significative per la sicurezza dei cittadini e dei veicoli. La mancanza di interventi di manutenzione ha portato a situazioni in cui rami protrudenti e vegetazione eccessiva possono ostacolare la visibilità per gli automobilisti, creare pericoli per i pedoni e aumentare il rischio di cadute, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Gli esperti sottolineano che alberi non potati possono anche rappresentare un serio rischio durante tempeste e forti venti, con il potenziale di caduta di rami e alberi interi. In considerazione di queste preoccupazioni, esortiamo l’amministrazione comunale a prendere misure immediate per garantire la sicurezza pubblica. È fondamentale avviare un programma di potatura regolare degli alberi in tutta la città, che non solo migliorerà l’estetica urbana, ma garantirà anche la sicurezza di tutti i cittadini. Il presidente del Codacons Campania , Avv. Matteo Marchetti dichiara : “Riteniamo che un’azione tempestiva sia essenziale non solo per prevenire incidenti, ma anche per tutelare la salute degli alberi stessi. La manutenzione adeguata contribuisce a garantire un ambiente urbano sicuro e vivibile. Se non ci sono stati ancora feriti o gravi incidenti è un miracolo !! Invitiamo i cittadini di Salerno a segnalare eventuali situazioni pericolose alle autorità locali e a rimanere vigili nella propria comunità”.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 089252433