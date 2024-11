Un ponte tra imprese e giovani per formare i leader globali di domani

Accordo tra l’American Chamber of Commerce in Italia e la prestigiosa Ipe Business School che siglano un protocollo per la formazione dei giovani talenti italiani e americani e la preparazione dei futuri leader facendo da ponte col mondo delle imprese.

Una collaborazione accolta con favore dal Presidente della Camera di Commercio Americana Stefano Lucchini e dal Managing Director Simone Crolla che rappresenta un grande passo avanti nel campo dell’istruzione internazionale e conseguentemente nel mondo del lavoro.

“Il futuro delle nostre società risiede nelle mani dei giovani talenti di oggi. Con questa partnership innovativa, vogliamo offrire loro opportunità senza precedenti per crescere e svilupparsi come leader globali“, dichiara il Board member della Camera di Commercio Americana Massimo Petrone



Il protocollo d’intesa prevede una serie di iniziative ambiziose, tra cui una serie di eventi, workshop e progetti speciali, che mirano a creare sinergie e a valorizzare i talenti facendo leva anche su analisi del mercato del lavoro in Italia e negli Stati Uniti. Questo approccio comparativo fornirà ai giovani una prospettiva internazionale e un vantaggio competitivo nel mondo globale.



“La formazione dei giovani è un investimento nel futuro della nostra società. Con questo accordo, vogliamo aprire nuove porte per i giovani di entrambi i Paesi e incoraggiare lo scambio di conoscenze e competenze“, sottolinea Felice Barela, Presidente di Ipe Business School.



Attraverso programmi formativi innovativi, scambi culturali e iniziative che favoriscono l’incontro tra il mondo accademico e quello delle imprese, questa partnership mira a preparare i giovani per le sfide del futuro e a fornire loro le competenze necessarie per eccellere ed essere sempre più aggiornati nel mondo del lavoro.



La partnership non solo promette di offrire ai giovani talenti nuove opportunità di apprendimento e crescita, ma anche di favorire lo scambio di idee, la collaborazione internazionale e la creazione di una rete di giovani leader ben preparati per affrontare le sfide globali.



Insieme, la Camera di Commercio Americana e la fondazione Ipe Business School stanno tracciando la strada per un futuro per i giovani di oggi e di domani, creando “un’Alleanza del Futuro” che promette di trasformare il panorama dell’istruzione e della formazione.