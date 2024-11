Altavilla Irpina (Av) – Il M.I.D. in campo a sostegno della raccolta fondi per acquisto nuova Ambulanza Misericordia

Per un rinnovo parco mezzi necessario a soddisfare le richieste di trasporto pazienti

Il M.I.D., Coordinato da Giovanni Esposito, scende in campo al fianco della Misericordia di Altavilla Irpina la quale realtà associativa, operante nel campo sanitario e dell’emergenza sanitaria, ha indetto una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per un rinnovo parco mezzi necessario a soddisfare le richieste di trasporto pazienti dai loro domicili agli ospedali e viceversa, dai centri di cura e riabilitazione alle loro abitazioni o in occasione di visite ambulatoriali con necessità di barella.

Tutti coloro interessati ad offrire il loro sostegno, la loro sensibilità e la loro erogazione liberale ai volontari della Misericordia di Altavilla Irpina posso farlo cliccando al link https://gofund.me/4e698c6a.

Crediamo fortemente in gesti d’amore e solidarietà come questi che partono dal cuore dei cittadini conclude il M.I.D.