Oggi celebriamo il 35° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un risultato storico che ha portato profondi cambiamenti nell’ambito della protezione dei minori in tutto il mondo.

L’UE ribadisce il suo impegno a difendere, in Europa e nel mondo, i diritti di ogni minore, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE, garantendo che abbiano voce in capitolo nel presente che viviamo e nel futuro che costruiamo.

Il tema di quest’anno, “Ascolta il futuro”, ci invita ad ascoltare attivamente le speranze, le idee e le preoccupazioni dei minori.

A livello mondiale, l’impegno dell’Unione europea a favore della tutela dei diritti dei minori si estende alle regioni di conflitto e di crisi, dall’Ucraina al Sahel, dal Sudan e al Medio Oriente. In queste zone i bambini si trovano ad affrontare un aumento senza precedenti della violenza estrema, degli sfollamenti e della perdita di istruzione e assistenza sanitaria. Solo a Gaza il 70% delle vittime sono donne e bambini, e i bambini di meno di 9 anni sono le vittime più frequenti di questa guerra. Inoltre, secondo le Nazioni Unite, nel 2023 si è registrato un aumento del 21% della violenza contro i minori e della violazione dei loro diritti.

Grazie all’aggiornamento degli orientamenti dell’UE sui bambini e i conflitti armati, intensifichiamo gli sforzi per proteggere i bambini, far rispettare le garanzie giuridiche e il diritto internazionale umanitario e chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni. In partenariato con le Nazioni Unite e organizzazioni regionali e locali, l’UE aiuta i minori ad accedere all’istruzione, alla sanità e all’assistenza psicosociale in queste zone ad alto rischio.

La raccomandazione della Commissione europea sui sistemi integrati di protezione dei minori incoraggia la collaborazione tra i diversi servizi per prevenire la violenza contro i minori e fornire assistenza in caso di pregiudizio.

Queste iniziative rispecchiano l’impegno dell’UE a favore di una società più equa, in cui ogni bambino deve avere l’opportunità di realizzarsi e contribuire a plasmare il futuro dell’Europa.

In questa Giornata mondiale dell’infanzia, rinnoviamo la nostra promessa di investire nel benessere e nei diritti di ogni minore, facendo sì che le nostre politiche e azioni di oggi migliorino la loro vita attuale e conducano a un futuro migliore per tutti loro.