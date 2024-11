Due nuove referenze: Vellutata di Ceci e Zuppa di Verza e Patate

OrtoRomi (l’azienda salernitana con stabilimento a Bellizzi) si conferma un player in evoluzione nel mercato delle zuppe fresche pronte al consumo con il lancio di due nuove referenze: Vellutata di Ceci e Zuppa di Verza e Patate. Sempre connotate da un’etichetta corta, queste proposte si inseriscono rispettivamente nelle linee già consolidate di Benessere e Tradizione, continuando a garantire qualità, gusto e praticità, con attenzione alla sostenibilità.

Le nuove referenze OrtoRomi, come le altre in gamma, sono preparate con verdure selezionate da filiere controllate ed ingredienti di alta qualità, senza conservanti né glutammato: per un pasto sano, genuino e bilanciato; ricette accuratamente studiate che possono essere arricchite seguendo i consigli dello chef presenti sulla confezione.

«Anche per questa stagione vogliamo portare delle novità che vanno ad ampliare la nostra offerta con due nuove ricette capaci di coniugare al meglio la bontà genuina delle zuppe preparate in casa, con un’attenzione particolare ad un’alimentazione equilibrata e varia e con il vantaggio della praticità del pronto consumo – dichiara Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione OrtoRomi – In linea con il nostro impegno per la tutela dell’ambiente, anche queste zuppe sono confezionate nel nostro nuovo pack senza cartoncino esterno, un passo importante nel nostro percorso di sostenibilità, senza compromessi sulla qualità».

Il packaging introdotto lo scorso anno e accolto con grande favore, è realizzato con etichetta IML e top pelabile; privo di cartoncino esterno, questo imballaggio riduce significativamente l’impatto ambientale e i rifiuti, includendo direttamente sulla confezione tutte le informazioni relative al corretto smaltimento. Inoltre, grazie ad una grafica originale ed accattivante, il pack ottimizza la visibilità del prodotto a scaffale.