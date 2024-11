"Siamo ripartiti da zero e ci stiamo rialzando, poco alla volta" ha detto il coach Caruso

Trasferta insidiosa, domani, per la Vis Mediterranea di Montoro, impegnata sul campo del Pavia Academy presso lo stadio “Pietro Fortunati”, con calcio di inizio alle ore 14.30 nel decimo turno del campionato di serie B femminile.

Si tratta di un vero e proprio scontro diretto tra le campane e le lombarde, distanti sei punti in classifica, con la Vis ferma a 1 punto e il Pavia a 7. Una vittoria delle irpine consentirebbe di alimentare ancora di più le ambizioni di salvezza per mantenere la categoria; viceversa, una sconfitta, permetterà alle avversarie di allungare creando ancora più distanza con il fondo della classifica.

Mister Alessandro Caruso, alla sua quarta partita ufficiale da quando ha preso in mano le redini della squadra alla settima giornata, finora è riuscito a conquistare il primo storico punto della Vis nel campionato cadetto. Ma soprattutto sta riuscendo a portare avanti un lavoro di recupero mentale e fisico di atlete che avevano bisogno duna vera e propria scossa.

“Quella di domani – ha detto il coach Caruso – è una partita molto importante. L’attenzione da parte nostra è al massimo e sono convinto che le ragazze daranno il 110% in campo. Le sensazioni che si avvertono le lasciamo all’esterno. Noi siamo concentrati sul lavoro di squadra. Sono venuto qui trovando un ambiente depresso, con le ragazze che erano a terra dal punto di vista fisico e mentale. Siamo ripartiti da zero e ci stiamo rialzando, poco alla volta. Una prima risposta è stata data con la conquista del primo punto in trasferta a Lumezzane. Poi, domenica scorsa è vero sì che abbiamo perso col Brescia, ma il divario non è stato poi così netto”.

Mister Caruso, inoltre, ha voluto sottolineare il fatto che la Vis dispone di una squadra molto giovane, con diverse giocatrici alla loro prima esperienza, ma che sapranno esprimersi al meglio se motivate al punto giusto. Poi una considerazione anche sull’assetto tattico: “partiamo da una struttura di base, ma ci adeguiamo di volta in volta rispetto all’avversario”, ha concluso mister Caruso.