Accompagna l'invio delle proposte di modifica al Codice dei contratti pubblici

“ASSORUP ha consegnato al Governo ed alle Commissioni

parlamentari competenti la sintesi delle proposte di modifica al Codice dei contratti

pubblici, affinché l’esame del Decreto correttivo possa essere comprensivo di

numerose, ulteriori, esigenze manifestate dai RUP. Anche questo treno come quello

dell’approvazione del Codice, sta passando troppo rapidamente con il rischio di non far

‘salire’ proposte ed esigenze fondamentali per migliorare il settore dei contratti”.

Lo afferma in una nota il Presidente di ASSORUP Avv. Daniele Ricciardi per il

quale il passaggio al Consiglio di Stato e alle Commissioni, da concludersi l’11

dicembre, sembra una banale routine, mentre la legge vuole che il Parlamento possa

intervenire con pieni poteri consultivi nell’approvazione dei decreti legislativi.

Il Presidente Ricciardi prosegue: “Ci chiediamo quando avremo un’altra occasione così

importante per correggere un codice, che nella sua impostazione rimane certamente

solido e innovativo, che il governo ha ritoccato solo in minima parte. Confidiamo di

avere la possibilità di tenere un’audizione per illustrare nel dettaglio le numerose

proposte frutto di una consultazione pubblica svolta nel mese di ottobre”.