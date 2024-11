Il Lions Club Avellino Host, sempre attento ai bisogni della comunità, scende in campo con due importanti iniziative legate alla Prevenzione del, e allaper i più bisognosi della città.

DIABETE E DINTORNI: SCREENING e PREVENZIONE.

Il Lion Club Avellino Host, presieduto da Ernesto Del Giudice e supportato dai soci del Leo Club Irpinia, scende in campo per proporre due giornate di prevenzione del Diabete tipo II e delle malattie a esso correlate come ipertensione arteriosa, dislipidemia, fegato grasso, sovrappeso e obesità, alterazioni dell’efficienza visiva.

Un team di medici specialisti, biologhe nutrizioniste e ottici optometristi offrirà una serie di prestazioni gratuite diagnostiche multidisciplinari nei giorni di sabato 16 novembre (ore 10.00-14.00; 16.00-19.00) e domenica 17 (dalle ore 9.00-14.00) presso il Circolo della Stampa di Avellino.

Il diabete tipo II è una malattia cronica, invalidante che compromette la qualità della vita e conduce, se non riconosciuta e curata, a morte prematura. È responsabile di cecità, insufficienza renale, amputazione degli arti. Favorisce gli accidenti cardiovascolari, le malattie del fegato, le infezioni ed anche la comparsa di alcuni tumori. È in continua espansione nel mondo occidentale, anche tra giovani e bambini. Alimentazione inappropriata con cibi raffinati/processati e sedentarietà ne sono in larga misura responsabili.

Agli esordi non si manifesta con sintomi significativi e la malattia può passare inosservata.

Il contrasto al diabete è fondato su diagnosi precoce e prevenzione.