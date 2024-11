Presentato a Avellino il libro “L’abitazione degli uomini è la terra” di Michele Sisto

Un viaggio nella storia e nella cartografia dell'Irpinia

Oggi, 8 novembre 2024, alle ore 17:00, il Circolo della Stampa di Avellino ha ospitato la presentazione del libro “L’abitazione degli uomini è la terra” di Michele Sisto. L’opera, che si è subito distinta per la sua originalità e rigore storico, offre una nuova prospettiva sulla storia e sulla cartografia del Principato Ultra, un territorio che costituisce una parte fondamentale dell’Irpinia.

Il libro si fonda su un manoscritto inedito datato 1816, redatto da Marciano Di Leo, un intellettuale frignano vissuto nel Settecento, la cui ricerca si concentrava sullo studio e la valorizzazione del territorio irpino. Questo prezioso documento, scoperto nell’Archivio di Stato di Napoli, rappresenta un fondamentale contributo alla conoscenza del Principato Ultra, un’area che, come sottolineato dall’autore, ha una storia spesso trascurata dai più.

L’opera di Michele Sisto è il frutto di un lungo e meticoloso lavoro di trascrizione del manoscritto integrale, un lavoro che ha richiesto anni di ricerca e paziente decodificazione. Il manoscritto di Di Leo, diviso in tre parti, esplora vari aspetti della storia e della geografia del territorio: nella prima sezione si analizza la storia del Principato Ultra e dell’Irpinia, nella seconda si trattano le innovazioni agricole del periodo, e nella terza si presentano le prime carte di cartografia matematica della zona, un inedito assoluto che arricchisce notevolmente la conoscenza storica della regione.

Il testo non si limita a una semplice ricostruzione storica, ma è il frutto di un’intensa attività di ricerca che ha visto Michele Sisto confrontarsi con fonti e documenti spesso sconosciuti, alla ricerca di materiale che potesse gettare nuova luce sulla storia di questa affascinante parte d’Italia. Un lavoro che ha visto anche la fondamentale collaborazione del professore Francesco Barra, che ha offerto il suo supporto e la sua guida, e che, con il suo spirito gentile e appassionato, ha voluto che fosse proprio Sisto a commentare il materiale storico ritrovato.

La presentazione del libro ha avuto luogo in un’atmosfera di grande coinvolgimento culturale, con un pubblico attento e partecipativo che ha potuto apprezzare la passione e la dedizione dell’autore, ma anche l’importanza di un’opera che, per la sua profondità e originalità, rappresenta una risorsa indispensabile per studiosi e appassionati della storia dell’Irpinia e dell’intera Campania.

“L’abitazione degli uomini è la terra” non è solo un viaggio attraverso la storia, ma anche una riflessione sulla relazione tra l’uomo e il suo territorio, un tema tanto più rilevante oggi, quando la comprensione e la valorizzazione delle nostre radici storiche appaiono fondamentali per il futuro.

In un momento in cui la ricerca e la conoscenza storica sono cruciali per la valorizzazione del patrimonio culturale, l’opera di Michele Sisto rappresenta una risorsa preziosa per tutti coloro che vogliono approfondire le radici di una terra che ha tanto da raccontare.