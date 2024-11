Intesa di collaborazione Progetto INPS per Tutti: ”Questa mattina la firma del protocollo tra il Direttore Violante e il Coordinatore Esposito del M.I.D”

Un progetto che nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone in difficoltà

Questa mattina nella sede provinciale dell’Inps di Avellino Esposito del M.I.D. è stato accolto e ricevuto con profonda sensibilità dal Direttore Pierluigi Violante e dal Dottor. Cipolletta Responsabile U.R.P: della sede provinciale dell’Istituto Inps Avellino e responsabile del progetto Inps per tutti per la firma del protocollo di intesa e collaborazione.

Un progetto che nasce con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale delle persone in difficoltà, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali, e tutelando i bisogni sociali ed economici del singolo e delle famiglie, grazie alla creazione di isole di accoglienza e comunicazione che facilitano la possibilità di intercettare persone in stato di povertà o disagio e rendere più accessibili e, dunque, effettivi, concreti ed esigibili, gli strumenti a sostegno della povertà attualmente previsti dalle leggi ed attuati dall’Istituto.

La collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, ivi compresi gli Enti del Terzo Settore, ha lo scopo di migliorare ed estendere la promozione di azioni volte ad attivare i diritti inespressi, al fine di raggiungere i soggetti più poveri ed emarginati, recandosi nei luoghi in cui gli stessi si trovano, per offrire il necessario supporto, individuare i bisogni e le eventuali prestazioni a loro spettanti, raccogliere le relative domande; le Parti ravvisano l’opportunità di sviluppare un rapporto di collaborazione in virtù dell’interesse comune sulle tematiche dell’inclusione sociale, dell’attenzione ai soggetti vulnerabili, del sostegno alle fasce più deboli della popolazione e della più capillare informazione circa i diritti previdenziali ed assistenziali delle persone emarginate o, comunque, svantaggiate.

Il M.I.D., in stretta collaborazione con la Direzione INPS di Avellino, procederà ad individuare la platea dei soggetti interessati dal presente protocollo, attraverso i propri sportelli e servizi a fruizione diffusa sul territorio comunale.

In relazione al numero dei potenziali beneficiari, le Parti concordano gli accessi di operatori e funzionari INPS presso gli sportelli di front office dei suddetti servizi, per lo svolgimento delle attività di consulenza agli utenti sui prodotti/servizi erogati dall’Istituto della Previdenza sociale, formazione/aggiornamento nei confronti degli operatori delle altre parti sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogabili dall’INPS.

Per questa importante opportunità, particolarmente concreta nella nostra provincia, auspichiamo nella partecipazione di tutte le persone del nostro territorio alle quali l’Inps ha rivolto le sue finalità con il nostro supporto conclude il M.I.D.