L’Azienda Moscati da 25 anni sede universitaria distaccata per le lauree nelle Professioni sanitarie

Giovedì l’inaugurazione del nuovo anno accademico, alle ore 9 nell’aula magna della Città ospedaliera

Venticinque anni di corsi universitari per formare infermieri, fisioterapisti e tecnici di radiologia medica. L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino taglia il traguardo del quarto di secolo come sede esterna dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli. E lo fa accogliendo in aula magna gli allievi iscritti al nuovo anno accademico che svolgeranno il loro triennio di studi e tirocinio al polo didattico della Città ospedaliera.

L’evento di benvenuto si svolgerà giovedì 7 novembre, alle ore 9, e sarà caratterizzato da interventi mirati a illustrare ai giovani allievi l’organizzazione dei corsi, il regolamento didattico e i profili dei docenti. Ad aprire i lavori sarà Gerardo Mariani, dirigente della Formazione e referente dei corsi di laurea nelle Professioni sanitarie. Seguiranno i saluti del Direttore generale, Renato Pizzuti, del Direttore sanitario, Lanfranco Musto, del Direttore amministrativo, Chiara Di Biase, e del sindaco di Avellino, Laura Nargi. All’evento inaugurale parteciperanno anche i presidenti dei corsi di laurea e i presidenti degli Ordini professionali delle diverse categorie.

Un’occasione non solo per presentare ai nuovi studenti il percorso formativo, ma anche per ripercorrere la lunga esperienza didattica, iniziata nel 1999 come sede distaccata sempre della Seconda Università di Napoli (oggi Luigi Vanvitelli) per i corsi per il conseguimento dei Diplomi universitari, in seguito diventati lauree triennali nelle Professioni sanitarie (Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di Radiologia Medica).