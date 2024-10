Mercoledì 30 ottobre alle ore 19 al Complesso Monumentale “Corpo di Cristo“ Borgo di Montoro (AV)

Mercoledì 30 ottobre alle ore 19 al Complesso Monumentale “Corpo di Cristo“ Borgo di Montoro (AV) sarà presentato, dallo stesso autore, il film documentario “Cuba, un viaggio attraverso la musica” e il libro “Cuba, uno sguardo Oltre“. Mercoledì 30 ottobre alle ore 19 al Complesso Monumentale “Corpo di Cristo“ Borgo di Montoro (AV) sarà presentato, dallo stesso autore, il film documentario “Cuba, un viaggio attraverso la musica” e il libro “Cuba, uno sguardo Oltre“.

Il documentario “Cuba, un viaggio attraverso la musica” è un viaggio nella realtà cubana attraverso la musica, i suoni, le voci, gli strumenti e i ritmi patrimonio indiscutibile di Cuba. Una tecnica che ha permesso di conoscere più a fondo la Isla Grande e “fotografare” momenti di vita quotidiana che per certi aspetti risultano unici.

Il libro, appena pubblicato, “Cuba, uno sguardo Oltre“ raccoglie nelle sue 281 pagine, storie, racconti, talvolta diario per registrare anzi seguire pari passo i cambiamenti, a volte anche repentini, che Cuba ha avuto in questi anni. Con lo sguardo di Salvatore Raiola che, conserva da scrittore il tratto acuto di chi arriva a firmare il suo secondo libro dopo una lunga carriera da regista e creatore di documentari per i quali ha ottenuto anche riconoscimenti internazionali.

L’ Autore di Castellammare di Stabia, ormai vive da anni a Cuba e come racconta lui stesso in ”Cuba, uno sguardo oltre”, diventa soprattutto un pretesto ma anche esigenza per raccontare ventitré anni di vita vissuta “a los cubanos” in cui, inevitabilmente, ci si ritrova a fare un bilancio. C’è un’altra Cuba da vedere, oltre ogni immaginazione, oltre i sentito dire, oltre i luoghi comuni, oltre la Bodeguita e le magliette con Che Guevara, oltre i paradisi di Varadero e Cayo Coco

L’autore confessa che si è abituato a recitare la parola “ahorita“, tanto usata a Cuba, che nel significato letterale significa “adesso, subito”, ma si rivela nella realtà ore se non addirittura giorni, e ad interpretare alla lettera la filosofia del carpe diem di Orazio, che qualche millennio addietro ci invitava a saper godere della vita giorno per giorno.