Il progetto realizzato in collaborazione con l’Enea punta sulla riqualificazione energetica per prevenire le malattie respiratorie e vascolari

Proseguono le attività di “Casa in salute”, il progetto realizzato dall’Associazione per i Diritti degli Anziani Napoli (Ada) e dall’Enea. Interessanti spunti di riflessione, emersi da focus con cittadini e medici, hanno delineato strategie e metodi utili per approfondire e divulgare le conoscenze sui rischi per la salute connessi ad una bassa qualità dell’ambiente abitativo.

Il progetto “Casa in salute” è nato nell’ambito di “Italia in Classe A”, la prima campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Realizzato a partire dalla primavera scorsa sotto la guida dell’architetto Antonio Disi e con la collaborazione della ricercatrice Maria Giovanna Gaglione, fa leva sull’impegno del Terzo Settore quale strumento di crescita e sviluppo sociale. L’attenzione è focalizzata, in particolare, sulla “povertà energetica”, problema che affligge 11 anziani su 100 con gravi conseguenze sulla salute delle persone e sui conti della Sanità pubblica. Le malattie respiratorie e vascolari colpiscono tipicamente chi vive in ambienti con un comfort termico inadeguato e incidono in maniera significativa sui costi sanitari.

«Intendiamo prevenire le malattie imputabili a un ambiente abitativo non salubre favorendo, negli over 65, l’acquisizione della consapevolezza del valore della riqualificazione energetica delle proprie abitazioni, nonché dell’utilizzo di buone pratiche da attuarsi nella vita quotidiana – spiega Mara D’Onofrio, presidente di Ada Napoli – Riteniamo indispensabile, inoltre, stimolare la ricerca in ambito edile per individuare soluzioni progettuali che limitino l’impatto negativo dei cantieri sulla popolazione anziana e vulnerabile».

Gli elementi raccolti e le linee di approfondimento emerse in questi mesi di operatività del progetto saranno presentati da Ada Napoli nel corso di un convegno, in programma nella prima giornata dell’Edilsocial Expo, che si terrà il prossimo 31 ottobre, a Roma, presso il convention center “La Nuvola”, progettato da Massimiliano e Doriana Fuksas.

«Con la partecipazione a questa importante manifestazione, portiamo i bisogni di salute e sicurezza degli anziani in un ambito che non è quello sociale o sanitario, ma della ricerca e della innovazione in campo edile. L’attenzione è rivolta in particolare alle politiche di miglioramento degli strumenti di intervento per la riqualificazione energetica degli edifici abitativi – sottolinea Biagio Ciccone, segretario generale della Uil Pensionati Campania – Il sindacato è da sempre al fianco di Ada Napoli, con spirito di collaborazione e condividendone gli obiettivi. Così come per altre iniziative avviate dall’associazione, appoggiamo le azioni di promozione e protezione che il progetto “Casa in salute” propone e siamo impegnati con interesse nella loro diffusione».