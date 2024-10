Extra Moenia: domenica 27 ottobre Concerto per la pace con gli allievi del Liceo Musicale Margherita di Savoia

È dedicato al tema della pace il concerto previsto per il 27 ottobre alle ore 19 presso il centro commerciale La Birreria (Piazza Madonna dell’Arco, 12) per la rassegna “Extra Moenia – Il centro esploso”, realizzata dall’Associazione Domenico Scarlatti nell’ambito di “Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica”, il progetto promosso e organizzato dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Il concerto avrà come protagonisti i ragazzi dell’Orchestra di Fiati del Liceo musicale Margherita di Savoia.

La visione degli spettacoli e dei concerti e la partecipazione ai laboratori della rassegna sono gratuite, con prenotazione al seguente link: www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html

I LABORATORI

Proseguono i 4 laboratori gratuiti di “Extra Moenia”: teatrale, danze popolari e dal mondo, tamburi a cornice, linguaggi della musica elettronica. Il centro commerciale la Birreria di Miano ospiterà: il Laboratorio teatrale dedicato a Eduardo De Filippo, a cura di Roberto Del Gaudio, coordinatore Mimmo Scippa, che si terrà nei giorni 07-14-21-28 settembre e nei giorni 05-12-19-26-31 ottobre dalle ore 15 alle ore 18; il Laboratorio/corso basic di produzioni musicali e i nuovi linguaggi della musica elettronica, a cura di Michele Maione, che si terrà nei giorni 05-12-19-26-31 ottobre dalle ore 15 alle ore 18.

La masseria Luce a San Pietro a Patierno ospiterà invece: il Laboratorio Tamburi a cornice dal mondo e della tradizione musicale italiana, a cura di Emidio Ausiello, che si terrà nei giorni 05-12-19-26-31 ottobre dalle ore 15 alle ore 18; il Laboratorio di Danza Popolare/Danze dal mondo, a cura di Raffaella Vacca e Mariagrazia Lettieri, che si terrà nei giorni 05-12-19-26-31 ottobre dalle ore 15 alle ore 18.

Per prenotare gli spettacoli e i laboratori:

www.extramoenia.cloud/prenota-i-tuoi-eventi.html

Info: 081.5437430 e info@domenicoscarlatti.it