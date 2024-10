La struttura conserverà le sue funzioni di promozione turistica delle bellezze e dei maggiori punti di forza del capoluogo

L’Info point turistico della città di Avellino si trasferisce a Piazza Kennedy. La Giunta Nargi, su proposta del sindaco e dell’assessore al Patrimonio, Edoardo Volino, ha deciso di spostare la struttura attualmente allocata a Piazza Libertà nel polmone verde del capoluogo.

L’Info point, che conserverà le sue funzioni di promozione turistica delle bellezze e dei maggiori punti di forza del capoluogo, dialogherà – come si evince dalla delibera di giunta – con la struttura in vetro e corten di Piazza Kennedy, che l’Amministrazione intende «concedere in gestione a terzi, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, con funzioni di aggregazione sociale e per il tempo libero e non solo».

A tale scopo, sulla scorta delle relazioni dei dirigenti dei settori Assetto e Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Mobilità sulla conformità del nuovo posizionamento al Puc vigente ed al Codice della strada, l’esecutivo ha autorizzato il CIRPU, che detiene la proprietà del Dehors, ad installarlo nel nuovo sito.

Uno spazio verde su cui si avvia, dunque, un’azione di rigenerazione urbana, con la individuazione di nuove funzioni, anche nella prospettiva del ridisegno della contigua area di Piazza Macello.

«È nostra intenzione rilanciare il progetto dell’Infopoint turistico della città di Avellino, in linea con la nostra ferma volontà di accrescere l’appeal del capoluogo e fornire maggiori servizi ai cittadini ed ai visitatori. – dichiara il sindaco, Laura Nargi – Accogliendo la richiesta del Cirpu, acconsentiamo a trasferirlo in una nuova location, più idonea ed in connessione con la casetta di vetro, che presto affideremo in gestione con un apposito bando pubblico».