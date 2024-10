Per informazioni e contatti chiamare il 0825/31690 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica ateneoalea@gmail.com

Oggi alle 18,00, l’Accademia Ateneo Alea, in via Serafino Pionati, n°12, diretta dal soprano Lucia Gaeta del Teatro San Carlo di Napoli, apre le porte per l’Open day, rivolto alla Scuola di Teatro. La Scuola di Teatro si avvale dei docenti: Fiorella Zullo e Salvatore Iermano, entrambi fanno parte della compagnia dell’attore, regista teatrale e commediografo Carlo Buccirosso. Le lezioni dimostrative si svolgeranno dalle 18,00 per la fascia di età compresa dai 6 ai 14 anni, dalle 19,00 per la fascia di età dai 15 ai 90 anni.