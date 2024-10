Durante l'incendio andava danneggiato un cavo dell'energia elettrica che passava sopra il deposito togliendo la corrente all'intero isolato

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 13 ottobre sono intervenuti ad Altavilla Irpina in via Belvedere, per un incendio che ha visto coinvolto un deposito agricolo con al suo interno atrrezzatura varia con pollame e conigli. Due le squadre intervenute che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura in muratura e lamiere, purtroppo molti degli animali sono morti. Durante l’incendio andava danneggiato un cavo dell’energia elettrica che passava sopra il deposito togliendo la corrente all’intero isolato e si faceva intervenire il personale dell’ENEL per il ripristino, mentre i Carabinieri effettuavano i rilievi di loro competenza.