Non sono mancate alla fine le tante domande degli alunni sull’addestramento dei cani di Soccorso

La mattina del 10 ottobre 2024 il Convitto di Avellino è stato teatro di un interessante incontro, in occasione della Settimana della Protezione Civile, un evento di portata nazionale, volto a sensibilizzare la popolazione, e in particolare i giovani, sull’importanza della prevenzione e della gestione delle emergenze. Nello spazio dell’Istituto, denominato “Rotonda”, dalle 10.30, si è tenuta la manifestazione, organizzata in collaborazione con la Guardia di Finanza di Avellino. L’evento ha offerto a una delegazione di alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado e del biennio del Liceo Classico Europeo del Convitto, nonché a una delegazione di alunni delle classi quinte, dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Dorso” di Avellino, ospiti dell’Istituzione, un’opportunità unica di confronto con la Dirigente della Protezione Civile, Dott.ssa De Felice, che, nel suo discorso di apertura, ha sottolineato l’importanza del servizio reso dalla Protezione Civile alla Comunità e del valore altamente formativo dell’evento. Presenti i rappresentanti della Guardia di Finanza, tra cui il Comandante Provinciale, Colonnello Leonardo Erre, e i membri della Stazione SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Sant’Angelo dei Lombardi. Il Rettore, prof. Attilio Lieto, si è soffermato, nel discorso di apertura, sull’importanza di riportare nella vita quotidiana quanto si impara nelle attività previste dall’Offerta Formativa dell’Istituzione, nonché sulla necessità di operare con passione e con costanza nella vita per ottenere i risultati desiderati. È seguito un momento di presentazione della Giornata da parte delle Autorità presenti, che hanno sottolineato la valenza altamente formativa dell’evento. Gli alunni hanno assistito con grandissima partecipazione alla presentazione, da parte del personale di stanza alla Stazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi (dipendente dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino), delle attività della Stazione: salvaguardia della vita umana e pronto intervento in zona di media e alta montagna; soccorso di infortunati e/o di persone in pericolo; ricerca di persone disperse; recupero di salme; vigilanza in comprensori sciistici; cooperazione con altri Organismi di soccorso alpino e di protezione civile, in occasione di calamità naturali. Le Fiamme Gialle irpine hanno poi voluto celebrare l’impegno degli studenti del Convitto e del Dorso con il dono di due attestati di riconoscimento in segno di apprezzamento per la partecipazione ai festeggiamenti del 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Questo premio è non solo il riconoscimento concreto del lavoro svolto, ma anche uno sprone per gli alunni alla cittadinanza attiva e al rispetto per le istituzioni. Non sono mancate alla fine le tante domande degli alunni sull’addestramento dei cani di Soccorso, sulle tempistiche di intervento, sulla lontananza dei militari dalle famiglie, che hanno dato vita a un momento di profonda umanità e partecipazione.