Il workshop in PUBLIC SPEAKING si terrà il 9 e 10 novembre 2024, presso la sala di Limina Teatro in Via Sant’ Antonio Abate 1/C-Avellino e sarà condotto da Clif Imperato (Attore, Arte Teatro Terapista, formatore, regista).

Limina Teatro rinnova l’appuntamento con il ciclo di workshop formativi, nato dalla collaborazione tra Limina Teatro (Avellino) e l’Istituto Teatrale Europeo (Roma)-Ente Accreditato MIUR per la formazione DM 170/2016.

Esprimersi nel modo migliore può fare la differenza. Qualsiasi sia il pubblico di riferimento, il modo attraverso il quale comunichiamo può veramente cambiare le cose: l’esito di un colloquio, la gestione di una classe, l’andamento di un convengo o di una riunione. E questo è dovuto non solo a cosa stiamo comunicando ma soprattutto a come lo stiamo facendo, attraverso il corpo e la voce.

A chi si rivolge

Il percorso è rivolto a tutti coloro che per esigenze lavorative o personali si trovano nella condizione di dover interagire con un pubblico e desiderano migliorare le proprie capacità gestuali, vocali ed espressive. Si procederà dall’analizzare la comunicazione personale all’imparare a riconoscere e superare le resistenze che non consentono di avere una comunicazione assertiva ed efficace, indipendentemente dal numero di persone con cui si sta interagendo.

Valore aggiunto dello studio è l’utilizzo di tecniche teatrali specifiche che consentiranno, data l’elevata componente esperienziale, di vivere in modo più approfondito il percorso

Valevole come corso di aggiornamento e formazione per docenti di ogni ordine e grado – Lg 107/2015 – ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016 (già D.M.90 1/12/2003)

Il corso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado dalla scuola primaria alla secondaria (U.F. 16 ore – su piattaforma SOFIA: ID 139971)

Pagabile con CARTA DOCENTE

Data

09-10 novembre 2024

Orario

sab dom 9:30 – 18:30

Sede

Limina Teatro

Via Sant’Antonio Abate, 1/C-Avellino

Info e iscrizioni:

346 8088433

liminateatro@gmail.com

https://www.istitutoteatraleuropeo.it/public-speaking/