La band napoletana Panacea in concerto in piazza del Plebiscito

Per la Neapolis Marathon 2024, brani inediti e riletture di grandi classici del pop-rock internazionale

Approda sul palco della Neapolis Marathon 2024 la band napoletana dei PANACEA: VENERDÌ 11 OTTOBRE 2024 (DALLE ORE 16.00) il live-stage di Piazza del Plebiscito, la piazza più simbolica di Napoli, ospiterà il giovane quintetto campano per un concerto pomeridiano in cui la formazione proporrà brani inediti e riletture/cover del pop-rock internazionale.

Fondata nel 2023 e nata nelle aule del Liceo “Adolfo Pansini” di Napoli, la formazione è costituita da Gianmarco Lombardi (voce e chitarra elettrica), Antonio Sarruba (chitarra elettrica), Federica Carreras (basso), Pietro Nardiello (tastiere) e Luigi Iossa (batteria)

I cinque giovani musicisti proporranno alcuni brani di loro composizione – da “The Earth is Hell” a “I’ll wait the day” e “Pull me under” – accanto a cover d’autore, da “White Room” dei Cream a “Champagne Supernova” e “Supersonic” degli Oasis.

Appuntamento a venerdì 11 ottobre 2024 a Piazza del Plebiscito, nel cuore della musica e sotto il segno dello sport con l’edizione-2024 della Neapolis Marathon.

PANACEA

Instagram | @panacea_napoli

Fotografie | Matteo Perrone