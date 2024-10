Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).

Sabato 12 ottobre, in collaborazione con il Comune di Sant’Angelo a Scala, i Camper dell’ASL faranno tappa in Corso Europa 25 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni Servizio whatsapp

3397564787

Domenica 13 ottobre, in collaborazione con il Comune di Paternopoli, i Camper dell’ASL faranno tappa in Via Fiorentino Troisi dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni AMOS Paternopoli

3392768894 (Pap test)

3711720339 (Mammografia)