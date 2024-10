Bonifica effettuata dai vigili del fuoco

La squadra dei Vigili del distaccamento di Lioni su richiesta dell’ENEL, è dovuta intervenire nel territorio del comune di Torella Dei Lombardi in via Borgo San Giacomo, per la bonifica di un’eccezionale favo di calabroni posizionato all’interno di una cabina ENEL. Infatti il personale intento nella manutenzione del locale si è trovato di fronte al nido e non è potuto entrare. I Vigili del Fuoco muniti di un’apposita tuta hanno bonificato il favo eliminando il pericolo e permettendo al personale ENEL di poter accedere ed effettuare la manutenzione prevista.