6 e 7 ottobre

. Le sedi provinciali e regionale delle Acli della Campania condividono e fanno proprio il messaggio del presidente nazionale Acli, Emiliano Manfredonia, ad unirsi alla preghiera per la pace indetta da Papa Francesco: raccogliendo l’appello del Pontefice, le Acli aderiscono alla preghiera del Rosario di domenica 6 ottobre e alla giornata di preghiera e di digiuno del 7 ottobre. “Ogni giorno dilaga nel mondo la follia della guerra che coinvolge decine e decine di popoli e luoghi, spesso dimenticati – afferma in una nota il Presidente delle Acli Emiliano Manfredonia –. Non dobbiamo stancarci di chiedere l’immediato cessate il fuoco, di pregare e offrire il nostro lavoro perché l’odio faccia spazio all’amore, la discordia all’armonia degli sguardi”. “Anche dal Mezzogiorno d’Italia, e specie dalle zone interne, arriva un corale grido di riconciliazione e pace: dobbiamo, anche con la preghiera e la diplomazia, lenire le ferite dell’umanità in queste guerre assurde, dov’è la stessa umanità a perdere il senso della vita” dichiara il presidente regionale Acli Campania, Filiberto Parente.