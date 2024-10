G7 di Mirabella Eclano: “Dall’ufficio legale del M.I.D. Anche l’avvocato Cinzia Capone ha partecipato come invitata”

Una partecipazione, rilevante per la sua profonda sensibilità ai temi della disabilità che molto spesso sfociano anche all’interno delle questioni legate alla sicurezza delle persone con disabilità

Ha preso parte in qualità di invitata al G7 sul tema della sicurezza internazionale, promosso e organizzato dal sig. Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e al quale hanno preso parte diversi ministri di altri stati, insieme al sindaco di Mirabella Eclano il dottor. Giancarlo Ruggiero anche l’avvocato Cinzia Capone del foro di Benevento della rete legali associati al M.I.D.

Una partecipazione, quella dell’Avvocato Capone, rilevante per la sua profonda sensibilità ai temi della disabilità che molto spesso sfociano anche all’interno delle questioni legate alla sicurezza delle persone con disabilità indifese sui vari territori anche oltre i nostri confini nazionali, alle quali vengono violati o negati i diritti o ancor di più vittime di abusi o violenze.

Ringraziamo l’Avvocato Cinzia Capone per aver in quel contesto ben degnamente rappresentato anche l’immagine del M.I.D. Conclude Esposito.