Serve sinergia per proteggere chi lavora in prima linea

Dopo la bocciatura da parte delle Regioni della bozza del Piano pandemico 2025-2029, il sindacato Nursing Up lancia un appello urgente alla collaborazione tra Ministero e Regioni per costruire un Piano efficace, capace di tutelare i professionisti sanitari, in particolare gli infermieri, protagonisti e vittime della recente pandemia.

“Mai più impreparati. Serve un Piano solido e allineato agli standard europei”, dichiara il sindacato, ricordando che oltre 320.000 infermieri furono contagiati e circa 90 persero la vita durante il Covid-19.

Il Piano dovrebbe includere:

Dispositivi di protezione sempre disponibili; Formazione su stress e salute mentale; Supporto psicologico contro il burnout; Riconoscimento e tutela specifica per gli infermieri.

L’Europa va avanti: Germania, Francia, Spagna, Polonia e Regno Unito hanno già aggiornato i propri piani, con forti misure per il personale sanitario. L’Italia rischia invece un grave ritardo.

“Servono visione condivisa e azioni concrete. Non c’è più tempo da perdere,” conclude il Nursing Up.