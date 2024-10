L’applicazione della politica commerciale garantisce prosperità e crescita alle imprese dell’UE

"Un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo è essenziale per la nostra prosperità, competitività e sicurezza economica in un mondo sempre più dinamico e in evoluzione"

Secondo la relazione annuale sull'attuazione e l'applicazione della politica commerciale dell'UE pubblicata oggi, nel 2023 il valore degli scambi commerciali dell'UE coperti dalla vasta rete europea di 42 accordi con 74 partner è stato superiore a 2,3 miliardi di €, con un aumento di oltre il 30% negli ultimi cinque anni. Le esportazioni dell'UE verso i partner commerciali preferenziali registrano un aumento più costante rispetto alle esportazioni complessive – gli accordi preferenziali con Corea del Sud e Canada, ad esempio, generano ciascuno una crescita media delle esportazioni del 7% all'anno – e hanno reso l'UE più resiliente di fronte alle sfide globali, fornendo fonti di approvvigionamento più sicure e diversificate per le importazioni e mercati per le esportazioni. Tra il 2018 e il 2022 la Commissione europea ha inoltre eliminato 140 ostacoli alle esportazioni dell'UE in oltre 40 paesi, il che ha sbloccato ulteriori 6,2 miliardi di € di esportazioni dell'UE nel solo 2023. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente esecutivo e Commissario per il Commercio, ha dichiarato: "Gli accordi commerciali dell'UE e la loro effettiva applicazione hanno permesso agli scambi dell'UE con il mondo di crescere notevolmente nel corso di questo mandato, nonostante la pandemia sanitaria globale e le crescenti tensioni geopolitiche. Il nostro lavoro per aprire nuove possibilità di esportazione, abbattere le barriere e diversificare le fonti di approvvigionamento sta dando i suoi frutti, apportando benefici diretti a produttori, agricoltori e consumatori dell'UE. Un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo è essenziale per la nostra prosperità, competitività e sicurezza economica in un mondo sempre più dinamico e in evoluzione." Il comunicato stampa integrale è disponibile online.

