‘Padre’ dei Responsabili Unici del Procedimento

ASSORUP ha appreso con enorme dispiacere della scomparsa dell’Ing. Francesco Merloni, che fu Ministro dei Lavori Pubblici dal 1992 al 1994. E fu proprio nell’ultimo anno del suo mandato che istituì la figura del Responsabile Unico del Procedimento.

“Se oggi mille funzionari e dirigenti hanno deciso di unirsi in una comunità vivace che dialoga con istituzioni ed operatori economici è merito della decisione che introdusse il RUP nel sistema degli appalti per individuare la responsabilità nella gestione delle procedure. Erano gli anni duri di tangentopoli, della corruzione negli appalti. La Legge Merloni sarà sempre ricordata da ASSORUP, ogni anno, nella giornata nazionale che si festeggia l’11 febbraio, nel giorno dell’emanazione. Così potremo rendere omaggio ad una personalità la cui iniziativa ha posto le basi per la nascita e lo sviluppo della nostra Associazione”, ha dichiarato il Presidente di ASSORUP Avv. Daniele Ricciardi.

“Ma ancor prima potremmo ricordare Francesco Merloni” – conclude il Presidente Ricciardi – “nel nostro 2° Congresso Nazionale che si terrà a Roma all’Auditorium Antonianum, dove l’11 ottobre dalle ore 9 centinaia di RUP si confronteranno, assieme a rappresentanti della politica e delle istituzioni nonché delle imprese per migliorare il settore regolato degli appalti che, per la prima volta, fu disciplinato in termini generali dalle Legge 109”.

Per accreditarsi al Congresso Nazionale di ASSORUP: https://forms.gle/P7akJPThnN3NibrT8