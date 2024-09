Il tema dell’edizione di quest’anno è “Dreamers. Sonnambuli, visionarie, sognatori”. L’obiettivo è esplorare le visioni di quelle donne e di quegli uomini che agli inizi del Novecento sono stati in grado di sognare il nostro futuro. La manifestazione si chiuderà con la presenza straordinaria a Napoli di Georgi Gospodinov, scrittore bulgaro acclamato dalla critica internazionale, vincitore del Premio Strega Europeo e dell’International Booker Prize, tradotto in diciannove lingue, accostato a Milan Kundera e Friedrich Dürrenmat, e autore di diversi volumi pubblicati in italia, fra i quali(tutti pubblicati dalla casa editrice Voland).