Si rafforzano le reti di protezione sociale nelle comunità locali

Si potenziano i servizi sociali dei Comuni Asmel aderenti alla gestione aggregata dei concorsi tramite Elenchi Idonei, la modalità introdotta dal DL 80/2021 che è diventata una prassi per le assunzioni dei Comuni in tutta Italia.

Da anni le risorse destinate ai servizi sociali non vengono spese in misura adeguata. Infatti, la densità di assistenti sociali rimane molto bassa, in particolare nelle regioni meridionali dove un assistente sociale serve mediamente un bacino di più di 10.000 abitanti con l’eccezione della sola Sardegna.

Proprio i Comuni di Sicilia, Basilicata, Campania e della stessa Sardegna, sono i più reattivi con Elenco Idonei per l’assunzione di assistenti sociali. Infatti, solo negli ultimi giorni in particolare i Comuni di queste regioni hanno avviato numerosi interpelli, mini bandi semplificati a cura degli stessi Enti che convocano per una prova gli assistenti sociali già presenti nell’elenco.

Sempre tramite Elenco Idonei si sono appena concluse anche in Comuni di altre regioni italiane tra cui Piemonte, Lazio e Puglia oltre 60 assunzioni di assistenti sociali “pescando” tra i soggetti già qualificati dell’Elenco Idonei. I Comuni italiani hanno scelto di assumere tramite la procedura Asmel perché tutto l’iter si conclude in circa 4-5 settimane e senza oneri organizzativi per gli Enti.

Una marcia in più per i servizi sociali dei Comuni che potranno strutturare servizi capillari e rafforzare la rete di protezione sociale specialmente in aree svantaggiate o meno servite garantendo supporto alle famiglie in difficoltà, agli anziani e ai minori.