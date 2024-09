Visite guidate, aperture straordinarie e iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali

Sabato 28 e domenica 29 settembre, tornano le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa promossa dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.

Nelle due giornate, visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il tema “Patrimonio in cammino”.

Anche quest’anno la SABAP di Salerno e Avellino aderisce all’iniziativa con il seguente programma di eventi ed aperture straordinarie:

SALERNO

• Apertura del Complesso Monumentale di San Pietro a Corte

Sabato 28 settembre: 10.00-18.30; apertura serale 18.30-21.30

Domenica 29 settembre: 10.00-19.30

• La via dell’acqua. Il cammino della Cultura

Inedita camminata, a cura del CTG Comitato provinciale di Salerno, alla scoperta di alcuni dei siti del patrimonio culturale antico e contemporaneo della città: Chiesa di Santa Maria dei Greci, Cotoniere dell’Irno, Palazzina Liberty, Stazione Ferroviaria di Fratte, Area archeologica di Fratte, Chiesa di San Giovanni Battista in Pastorano.

Programma

Sabato 28/09

h. 9.00 Partenza da Santa Maria dei Greci (durata 2 ore);

h. 19.30 Concerto del Trio Tomodachi presso S. Maria dei Greci.

Domenica 29 /09

h. 9.00 Partenza da San Giovanni Battista in Pastorano (durata 3 ore);

h. 19.30 Reading di Casa della Poesia presso S. Maria dei Greci.

AVELLINO

• Apertura del Carcere Borbonico di Avellino

Sabato 28 settembre: 09.00-13.00

Domenica 29 settembre: 09.00-13.00

Durante la mattinata sarà possibile visitare, accompagnati da una guida, il complesso monumentale ed il caratteristico giardino degli odori.

AVELLA (AV)

Sabato 28 e domenica 29 settembre

• Apertura del MIA – Museo Immersivo Archeologico di Avella: ore 09.00-13.00.

• Apertura dell’area archeologica della necropoli monumentale di Avella: ore 09.00-13.00.

MIRABELLA ECLANO (AV)

• Parco archeologico di Aeclanum

In cammino sull’Appia