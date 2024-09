Percorso rivolto all’intera cittadinanza

Sarà nuovamente piazza XVI Marzo di Grottaminarda la location dell’importante appuntamento con la “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici” a cura dell’INGV, “Sezione Irpinia”.

Domani, venerdì 27 settembre, dalle 17:30 e fino alla mezzanotte, i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede a Grottaminarda, porteranno tra la gente il percorso divulgativo: “Ricordo_Conosco_Riduco”, una passeggiata scientifica per capire di più sul fenomeno del terremoto con pannelli, exhibit interattivi per le simulazioni e giochi come “Il SismoQuiz” dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 ed i 14 anni.

Si tratta, infatti, di un percorso rivolto in particolar modo alle famiglie oltre che all’intera cittadinanza finalizzato a migliorare, attraverso la memoria storica e la conoscenza scientifica, la percezione e la consapevolezza del rischio sismico e quindi la capacità di applicare le buone norme utili a ridurlo.

Prima di Grottaminarda il percorso divulgativo toccherà Frigento. I ricercatori dell’INGV nella stessa giornata ma dalle 8:30 alle 13:00, incontreranno gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Aeclanum (sede Frigento) nella sala Consiliare di via Limiti.