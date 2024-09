Dal 4 al 6 ottobre, in Via Diocleziano 316

Il Teatro Serra di Napoli inaugura Stagione 2024/2025 “Teatrisismi” con “L’anniversario reloaded”, black comedy sugli uomini e l’amore. Una produzione de ‘Le false partenze’ di Gianluca d’Agostino, in scena con Agostino Chiummariello – Gennaro in ‘Mare Fuori’ – Aiuto regia Rossella Amato. Scene Carmine De Mizio. Costumi Federica Del Gaudio. Dal 4 al 6 ottobre (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00) a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: teatroserra@gmail.com, 347.8051793.

Un uomo solo in una casa in cui regna il disordine, si guarda allo specchio senza riconoscersi. È il suo anniversario, ma la donna della sua vita l’ha abbandonato da quattro mesi, lasciandosi dietro abiti e altri oggetti, pezzi di vita che sembrano reliquie di un amore sacralizzato, celebrato attraverso la ripetizione infinita della ricorrenza. A fargli compagnia, una presenza misteriosa, un altro uomo che ha per lui un messaggio rivelatore. Un pretesto per intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo, che lo aiuterà a capire come e quando è diventato la persona che vede riflessa. Un’opera dai tempi comici straordinari e un finale inaspettato, che tenta di mettere in ridicolo i preconcetti maschili sulle donne e un’idea malata dell’amore, ben radicata nella mentalità collettiva e ancora meglio rappresentata dalla peggiore cultura di massa.

Così difficile da estirpare da rischiare di sfociare in derive patologiche, pericolose e violente che alimentano una domanda assillante: e se l’azione atroce di un singolo individuo fosse il gesto estremo, fallimentare e perverso, di uniformarsi ad ogni costo ad un immaginario collettivo che non si condivide? Quanto saremmo responsabili tutti delle azioni di ognuno?

“È uno spettacolo sui rapporti malsani che possono portare a derive patologiche e pericolose. Abbiamo provato ad entrare nella mente di un individuo per comprendere cosa può portare un essere umano apparentemente innocuo, alla disumanità – spiega l’autore – Ma l’anniversario è anche il tentativo, riuscitissimo, di affrontare con leggerezza un tema forte della società contemporanea, senza mettere da parte la profondità dei sentimenti”.

Vincitore dai bandi “Italia di Visionari, sez. Teatro Artificio di Como” 2015 e “Offerta Creativa” 2016 del Teatro delle Temperie di Calcara, lo spettacolo è stato selezionato per il circuito teatrale campano degli spazi off “Nome Cose Teatri, edizione” 2016 promosso dai teatri Bellini di Napoli, Civico 14 di Caserta e Solot di Benevento e riallestito nel 2022 per partecipare al “Milano Off Fringe” e al “Catania Off Fringe”.