"Insorgenze e Terrore Repubblicano": un'opera che getta nuova luce sugli eventi del 1799 nel Principato Ultra

Oggi, martedì 24 settembre 18:00, presso il Mondadori Bookstore di Avellino, si è tenuta la presentazione del libro Insorgenze e Terrore Repubblicano nel Principato Ultra di Annibale Cogliano. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Accademia dei Dogliosi, ha visto la partecipazione di relatori di spessore come Fiorentino Vecchiarelli, Fiorentino Alaia e lo stesso autore, con Gianluca Amatucci nel ruolo di moderatore.

Un viaggio nel 1799 Edito da Il Terebinto Edizioni, il volume ricostruisce con minuzia storica gli eventi del 1799 che hanno interessato il Principato Ultra, antica provincia del Regno di Napoli. Risultato di vent’anni di studi, il libro si distingue per l’uso di numerose fonti inedite, che arricchiscono la comprensione della complessa realtà dell’epoca. Cogliano si è concentrato sulle città di Avellino, Atripalda, Solofra e Ariano, nonché sulle aree rurali, offrendo una visione d’insieme delle dinamiche politiche e sociali. L’autore sottolinea come il Principato Ultra possa essere considerato un riflesso delle più ampie vicende che segnarono l’intero Regno di Napoli, dando al suo lavoro un’importanza chiave per lo studio del Sud Italia di fine Settecento. Il libro, intitolato per esteso Insorgenze e Terrore Repubblicano nel Principato Ultra: La Rivoluzione del 1799 in una provincia interna del Regno di Napoli, è composto da 344 pagine ed è in vendita a 16 euro.

Un’opera che arricchisce la storiografia locale L’approfondimento delle fonti d’archivio e l’accurata ricostruzione storica fanno di questo libro un contributo prezioso per la conoscenza di un periodo poco esplorato dalla storiografia italiana. Seguendo le tracce degli studi di Francesco Scandone, Annibale Cogliano ha saputo riempire diverse lacune storiche, offrendo una nuova interpretazione di un capitolo importante della storia irpina e meridionale. La presentazione del volume ha offerto ai presenti l’occasione di riscoprire un periodo cruciale della propria storia locale, attraverso il lavoro di uno dei più autorevoli storici del territorio.