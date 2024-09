Scandone Avellino, Vittoria contro Mondragone nell’ultima amichevole precampionato

“Abbiamo disputato una buona gara ed ora ci aspettano altri giorni duri e faticosi", queste le parole del coach biancoverde

Si chiude con una vittoria il precampionato della Scandone Avellino che batte tra le mura amiche del Del Mauro il Centro Basket Mondragone, squadra di pari categoria che milita nel girone F di serie B interregionale con il punteggio di 71-52.

Un buon test per il roster di Sanfilippo che ne ha approfittato per mettere a punto qualche rotazione e schema di gioco in attesa dell’esordio in campionato del prossimo weekend. Novità nel quintetto dei lupi, rispetto all’ultima amichevole contro Salerno, che si presenta con il recuperato D’Offizi in cabina di regia, l’ultimo arrivato Stefanini nel ruolo di ala grande e Jaskus che ritrova una maglia dal primo minuto. Completano la squadra Soliani e Zanini. Non sono della partita Musikic e Pichi.

Ottima partenza dei padroni di casa grazie a delle buone giocate in transizione di Jaskus e Stefanini. Paglia e Iannicelli allungano il vantaggio sul finire del quarto con due triple dalla distanza.(24-16) Avvio di secondo periodo equilibrato, cresce l’intensità difensiva di Mondragone che trova anche dei buoni spunti con Thielemans sotto canestro e Tolino. Il parziale di 5-0 degli ospiti fa andare su tutte le furie Sanfilippo che è costretto a chiamare i suoi in panchina. Avellino non riesce a reagire e gli ospiti ne approfittano per ridurre lo svantaggio: 39-33.

Secondo tempo di marca biancoverde in cui la squadra di Sanfilippo gioca bene e si diverte, Mondragone smarrisce la via del canestro e in attacco la difesa viene perforata più volte da Trapani e compagni che dilagano. Negli ultimi minuti il coach biancoverde dà spazio anche ai giovani Schiavone Alessio e De Milato. Finisce 71-52 per i lupi.

“È stata una settimana abbastanza impegnativa, abbiamo disputato una buona gara ed ora ci aspettano altri giorni duri e faticosi in cui ci dedicheremo a mettere a posto alcune cose in vista dell’esordio di domenica a Canosa”. Queste le parole del coach biancoverde alla fine

dell’amichevole.

Il prossimo weekend la Scandone sarà impegnata domenica 29 settembre, alle ore 18, proprio a Canosa contro Canusium basket, per la prima giornata del campionato di serie B interregionale.

Parziali: 24-16;15-17; 16-14; 16-5

Tabellini: Stefanini 12, D’Offizi 8, Zanini 8, Iannicelli 4, Trapani 4, Soliani 9, Paglia 10 , Iacorossi 4, Juskas 12. Schiavone, De Milato