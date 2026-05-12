La biblioteca comunale dal 2009 è ospitata nel Castello d’Aquino che ha di recente ricevuto, grazie a diversi finanziamenti, un importante intervento di riqualificazione per rendere la struttura più sicura, più funzionale e maggiormente all’avanguardia dal punto di vista tecnologico: sistema di videosorveglianza, rilevatori di fumi, rifacimento degli infissi, delle grondaie, dell’impianto di illuminazione, parte della pavimentazione, ristrutturazione integrale dei bagni esistenti, nuovi arredi adatti ad una Biblioteca moderna e fruibile.

Il programma della giornata prevede taglio del nastro, visita della Biblioteca ed un convegno con la presenza dell’Assessore alla Cultura e agli Eventi della Regione Campania, Onofrio Cutaia.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, interverranno Marilisa Grillo, Consigliera comunale alla Cultura, Luana Vitale, Archeologa e Direttrice del Museo Antiquarium “F.Buonopane”, Lorenzo Mancini, funzionario Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, Francesca Amirante, Vicepresidente della VI Commissione regionale Istruzione e Cultura, Onofrio Cutaia, Assessore alla Cultura e agli Eventi della Regione Campania ed Anna Orlando, Critica d’arte che presenterà un approfondimento su “Van Dyck, il genio europeo”; modererà la giornalista Monica De Benedetto.

«Sarà un pomeriggio dedicato alla cultura, alla storia e alla valorizzazione del nostro patrimonio – afferma la Delegata alla Cultura Marilisa Grillo – Finalmente l’attesa è terminata e possiamo rendere nuovamente fruibile il Castello e la Biblioteca “Osvaldo Sanini”. A rendere ancor più memorabile l’iniziativa la presenza dell’Assessore regionale alla Cultura, Onofrio Cutaia che ringraziamo sin da ora. Come Amministrazione coglieremo, inoltre, l’occasione per dare merito alle origini grottesi di una prestigiosa critica d’arte, impegnata in questo periodo con l’esposizione a Palazzo Ducale di Genova “Van Dyck l’Europeo”. Invitiamo, quindi, tutta la cittadinanza ad essere presente il 23 maggio ed in futuro ad usufruire degli spazi dedicati alla lettura e allo studio della nostra Biblioteca comunale».