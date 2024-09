Napoli – automedica del 118 circola a sirene spiegate senza personale medico a bordo

Borrelli (AVS): “Subito verifiche su permessi e autorizzazioni per lampeggianti e indicazioni di soccorso avanzato del 118”

Le immagini di un’automedica con tanto di adesivi del 118 che da diverse mattine percorre il tratto di strada da via Chiaia verso Corso Umberto, sfrecciando a sirene spiegate e lampeggianti accesi, con alla guida un solo uomo in borghese, sono state segnalate al deputato Francesco Emilio Borrelli e all’associazione Nessuno tocchi Ippocrate che ha sottolineato come non si possa trattare di una automedica in servizio in quanto manca la materia prima: il medico. Non si tratta neanche di un mezzo per il trasporto del sangue.

“Bisogna fare chiarezza immediata su quanto denunciato da alcuni cittadini circa quest’automedica che sfreccia nel traffico cittadino con una persona in borghese a bordo. Peraltro lo stesso direttore del servizio del 118 ha sottolineato come non sia un mezzo in possesso e/o uso al 118 della ASL Napoli 1 Centro e che, tra l’altro, non ha la livrea del nostro 118. Abbiamo inviato le immagini alle autorità per riscontrare il numero di targa della vettura augurandoci che non si tratti dell’ennesimo episodio di utilizzo improprio di un mezzo di emergenza per il quale chiederemmo la massima severità nel sanzionare una condotta riprovevole”. Questo il commento di Borrelli.