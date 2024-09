"Stiamo interpellando esponenti politici da destra a sinistra per avere risposte concrete ed immediate su una problematica che da decenni affligge l'Irpinia"

“Il comitato “Uniamoci per l’acqua”, il MID Campania ed il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” invitano la cittadinanza tutta alla raccolta firme sull’emergenza idrica che si terrà domenica 15 Settembre 2024 dalle 17,30 alle 20,00 al corso di Avellino (angolo via Dante).

Sono state raggiunte diverse centinaia di firme, a testimonianza del fatto che il problema è molto sentito anche dai cittadini avellinesi, infatti diversi sono stati coloro che ci hanno segnalato interruzioni di acqua in più punti della città.

Stiamo interpellando esponenti politici da destra a sinistra per avere risposte concrete ed immediate su una problematica che da decenni affligge l’Irpinia, ed auspichiamo che la petizione popolare sia da ulteriore stimolo alle decisioni da prendere.”