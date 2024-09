Questo progetto ambizioso nasce all'insegna della collaborazione tra scuole internazionali e imprese. Diverse aziende sono coinvolte fin dall'inizio, diventando soci fondatori e fornitori di soluzioni digitali per le scuole.

AUGE ha dato vita all'Ateneo delle Professioni, un modello di formazione che punta ad aprire le porte del mondo del lavoro, fornendo agli studenti il "passaporto" del capitale intellettuale. La prima scelta importante per un ragazzo inizia già dalla scuola media, quando si trova a dover decidere quale istituto superiore frequentare. Famiglia e insegnanti lo accompagnano in questo percorso, cercando di individuare le sue inclinazioni e orientarlo verso le opzioni più adatte. La qualità dell'offerta formativa influisce sulle scelte e, proprio per questo, la Fondazione di Alta Cultura Internazionale "Sapienza" e il compianto Prof. Antonio Vangone hanno dato vita all'Accademia Universitaria degli Studi Giuridici Europei (AUGE).

AUGE non è solo una scuola, ma un Ateneo che soddisfa il desiderio dei giovani di imparare attraverso l’esperienza pratica. Si basa su un approccio che valorizza il “fare per capire”, anche in ambiti come la tecnologia, spesso considerata più un passatempo che una materia di studio. L’Ateneo delle Professioni conta tre dipartimenti, dodici facoltà, 205 corsi di preparazione e dodici master, con la possibilità di proseguire con una specializzazione biennale. La formazione parte dalle materie di base, affiancata da aree tecnico-specialistiche, laboratori e periodi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con aziende leader.

Questo progetto ambizioso nasce all’insegna della collaborazione tra scuole internazionali e imprese. Diverse aziende sono coinvolte fin dall’inizio, diventando soci fondatori e fornitori di soluzioni digitali per le scuole. Tra queste, il Gruppo Santorelli di Comiziano (NA) e Plovdiv (Bulgaria), specializzato nel settore agroalimentare globale, ha contribuito a sviluppare un modello di “filiera” nei percorsi formativi e lavorativi. Grazie alla visione dell’imprenditore Michele Santorelli, AUGE ha firmato un importante accordo con l’Università di Stato “University of Food Technologies” di Plovdiv, rappresentata dal magnifico rettore Prof. Dr. Galin Ivanov che ha ospitato la delegazione dell’Accademia AUGE con il rettore Prof. Avv. Giuseppe Catapano , il presidente del senato accademico Prof. Avv. Cesare Cilvini , il responsabile rapporti internazionali Avv. Andrea Nappi, rafforzando il consorzio accademico internazionale.

Come sottolinea il rettore Prof. Giuseppe Catapano, il progetto formativo EQF di AUGE valorizza la libera circolazione del capitale intellettuale e rafforza la rete universitaria internazionale, creando opportunità per gli studenti di sentirsi “a casa” ovunque nel mondo. Dal 2015, l’Ateneo continua a crescere, con l’obiettivo di formare professionisti pronti a inserirsi nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione con ANCOT e il presidente Celestino Bottoni, AUGE ha contribuito alla creazione della figura del Perito Esperto Fiscale, ora riconosciuta ufficialmente e inserita nell’elenco dei consulenti del Tribunale.

L’Ateneo delle Professioni AUGE risponde alla crescente domanda di percorsi formativi personalizzati e innovativi, mantenendo saldi i principi educativi sviluppati dai soci fondatori in oltre 50 anni di esperienza. Il rispetto per l’individualità e la valorizzazione di ogni studente, indipendentemente dall’età, classe sociale o provenienza, sono alla base del suo metodo educativo. AUGE mira a fornire una formazione che non solo prepara per il mondo del lavoro, ma che forma persone pronte a occupare un ruolo attivo e consapevole nella società, rispettando la loro unicità e il loro potenziale individuale.