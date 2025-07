Al via il dialogo strategico in vista della legge attesa nel 2026

Oggi la Commissione ha avviato diverse iniziative per accelerare la transizione dell’UE a un’economia circolare e preparare il terreno per l’atto legislativo sull’economia circolare, previsto per il 2026. L’economia circolare migliora la competitività e la crescita economica promuovendo il riutilizzo, il riciclaggio e la rifabbricazione dei materiali.

Oggi si svolgerà un dialogo strategico sulla circolarità, cui parteciperanno i Vicepresidenti esecutivi Teresa Ribera e Stéphane Séjourné e la Commissaria Jessika Roswall; al dialogo si accompagna un pacchetto di nuove azioni volte a promuovere l’economia circolare. Le iniziative adottate oggi comprendono norme sulle spedizioni di rifiuti e una valutazione della legislazione sui rifiuti elettronici. Nei prossimi giorni inoltre saranno pubblicate nuove norme per migliorare l’efficienza di riciclaggio e il recupero dei materiali dai rifiuti di batterie. Il dialogo darà il via a una consultazione pubblica con le parti interessate e a un invito a presentare contributi che sarà pubblicato a breve. Queste azioni riguardano diverse dimensioni dell’economia circolare e contribuiranno sia a stimolare la transizione sia a rafforzare l’attuazione della legislazione esistente. Maggiori informazioni sulle attività in agenda dei commissari sono disponibili qui.

L’imminente atto legislativo sull’economia circolare sosterrà gli obiettivi dell’UE nell’ambito della bussola per la competitività e del patto per l’industria pulita di raddoppiare la quota di materiale riciclato nell’economia dell’UE e diventare un leader mondiale nell’economia circolare entro il 2030.