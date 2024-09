Un weekend di Motori e Tradizione

Sabato 14 e domenica 15 settembre, Telese Terme ospiterà il tanto atteso **Motoraduno Nazionale “Telesia Motor Show”**, giunto all’8° Memorial Tonino Limata, un evento che promette di coinvolgere motociclisti e appassionati di motori da tutta Italia.

Il programma di sabato 14 settembre

La manifestazione prenderà il via sabato mattina alle ore 9:00, con la possibilità di visitare il suggestivo Parco delle Terme di Telese, un’attrazione che richiama ogni anno numerosi turisti.

Il pomeriggio sarà ricco di appuntamenti. Alle 15:00 partirà il Motogiro “Esplorazione storica su due ruote”, che condurrà i partecipanti alla scoperta del centro storico di Sant’Agata de’ Goti, con una visita guidata e una degustazione di prodotti tipici locali, per un’immersione nella storia e nei sapori del territorio sannita.

Alle 16:30, presso la Sala Goccioloni delle Terme di Telese, si terrà un seminario dal titolo “L’importanza degli eventi per lo sviluppo turistico del territorio”, patrocinato dall’Università del Sannio. Tra i relatori ci saranno figure politiche e imprenditoriali locali, nonché rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana (FMI), che discuteranno il ruolo strategico degli eventi come volano per il turismo.

In serata, spazio allo spettacolo con la sfilata dei truck e una serie di eventi musicali che animeranno il centro della Terme.

La giornata di domenica 15 settembre

Domenica mattina, alle 9:00, la manifestazione riprenderà con nuovi appuntamenti. Alle 11:00 si svolgerà un secondo motogiro che porterà i motociclisti in Guardia Sanframondi per una visita al Santuario dell’Assunta, legata ai riti settennali appena conclusi, offrendo un’occasione unica per unire passione motociclistica e tradizione religiosa.

Per tutta la durata dell’evento, sabato e domenica, si terranno dimostrazioni di guida fuoristrada su due e quattro ruote, offrendo agli appassionati l’opportunità di vedere in azione veri professionisti del settore.

Inoltre, sarà attivo il programma “Hobby Sport”, dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni, promosso dal Comitato Regionale Campania della FMI, che darà la possibilità ai più giovani di avvicinarsi al mondo del motociclismo in modo sicuro e divertente.

Chiusura dell’evento

La manifestazione si concluderà dopo pranzo con la benedizione dei caschi e dei partecipanti, un momento di raccoglimento e augurio per tutti i motociclisti presenti. Seguiranno le premiazioni dei vincitori della tappa del Campionato Italiano di Mototurismo, evento clou di questa edizione.

Il “Telesia Motor Show” non sarà solo una celebrazione della passione per i motori, ma anche un’occasione per valorizzare il territorio, la sua storia e le sue tradizioni, unendo sport, cultura e divertimento in un weekend imperdibile per gli amanti delle due ruote.