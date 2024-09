Cesinali (Av) – Raduno Autostoriche-Memorial Giuseppe Galasso

Saranno premiate la vettura più vintage e quella più bella

Scattato il conto alla rovescia per il Raduno Autostoriche-Memorial Giuseppe Galasso a Cesinali. Domenica 15 settembre l’appuntamento lungo viale Cocchia

È scattato il conto alla rovescia per il Raduno Autostoriche-Memorial Giuseppe Galasso a Cesinali. L’appuntamento si terrà domenica 15 settembre. L’evento – organizzato dalla Scuderia Avellino Racing con la Pro Loco di Cesinali e il patrocinio del Comune di Cesinali, sotto l’egida dell’Aci Storico di Avellino e dell’Aci Sport – si svolgerà lungo viale Sabino Cocchia. L’iniziativa è dedicata al compianto Giuseppe Galasso, appassionato di auto e di motorismo, impegnato in varie attività sociali in paese, in modo particolare con la Pro Loco.

Tra gli altri, saranno presenti con le proprie vetture, gli appassionati Antonio Di Iasi, Giuseppe Mazza, Aldo Bavaro, Luigi Mazzei, Carmine Maccario, Pino Maccario e Michele Luciano.

Il programma della giornata prevede il raduno delle auto alle ore 10:00; alle ore 12:00 aperitivo nei pressi di Andy Bar; alle ore 12:15 è fissata la cerimonia di premiazione. Saranno premiate la vettura più vintage e quella più bella. Alle ore 12:30 la chiusura dell’iniziativa.