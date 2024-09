Personale di Polizia Penitenziaria accorre libero dal servizio

Avellino - Una situazione di estrema criticità si sta verificando presso la Casa Circondariale di Avellino, dove è in corso un tentativo di evasione di più reclusi. Le dinamiche dell’evento e la reale portata della situazione sono ancora in fase di accertamento e restano, al momento, poco chiare. Il Dott. Roberto Santini, Segretario Generale del Si.N.A.P.Pe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), ha lanciato un appello urgente alle Istituzioni e al mondo politico: “Il personale di Polizia Penitenziaria è attualmente in balia degli eventi e non possiamo più attendere per vedere l’esito di questa situazione. Occorre agire subito per garantire la sicurezza degli agenti e ripristinare l’ordine all’interno della struttura”. La gravità di quanto sta accadendo evidenzia una volta di più le gravi carenze del sistema penitenziario italiano, ormai sottoposto a continue pressioni e sfide di sicurezza.