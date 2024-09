E l'attuazione della legge sull'IA

Oggi la Commissione ospita la prima riunione ufficiale del comitato per l’intelligenza artificiale (IA), a seguito dell’entrata in vigore della legge sull’IA il 1º agosto. Questa sessione inaugurale, che si svolge a Bruxelles, segna un passo importante nell’impegno dell’UE a definire un quadro solido per la governance dell’IA.

Il comitato per l’IA, composto da rappresentanti di alto livello della Commissione e di tutti gli Stati membri dell’UE, sta discutendo su come migliorare lo sviluppo e l’adozione dell’IA nell’Unione e sulle prossime fasi dell’attuazione della legge sull’IA. Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e i rappresentanti degli Stati EFTA-SEE di Norvegia, Liechtenstein e Islanda partecipano in qualità di osservatori. L’Ufficio europeo per l’IA svolge la funzione di segretariato per il comitato per l’IA.

La riunione odierna si concentra principalmente sui seguenti settori chiave: l’istituzione dell’organizzazione del comitato per l’IA e l’adozione del suo regolamento interno, l’aggiornamento e la discussione strategica sulla politica dell’UE in materia di IA, compresa l’iniziativa GenAI4EU e le attività internazionali in materia di IA, l’aggiornamento sui progressi compiuti e la discussione sui primi risultati della Commissione relativi all’attuazione della legge sull’IA, lo scambio di migliori pratiche per gli approcci nazionali alla governance dell’IA e all’attuazione della legge sull’IA.

La Commissione e gli Stati membri mirano a garantire un’istituzione solida e tempestiva del quadro di governance dell’IA, agevolando l’effettiva partecipazione degli Stati membri e l’attuazione della legge sull’IA.

La riunione fa seguito a una sessione preparatoria ospitata dalla Commissione il 19 giugno, che ha gettato le basi per l’attuazione della legge sull’IA.